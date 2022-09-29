Про це повідомив мер міста Іван Федоров, а також пресслужба Запорізької міської прокуратури у Telegram.
За словами міського голови, вибух пролунав в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу: “Уточнена інформація від сил спротиву: підгоріло авто місцевої топ-колаборантки Олени Шапурової”, — написав мер.
Федоров зауважив, що раніше колаборантка була відома численними корупційними схемами в коледжі, а згодом очолила окупаційний “департамент освіти” й всіляко допомагала окупантам поширювати російський режим “освіти”: “За словами очевидців, зрадниця жива, проте злякалась до півсмерті”, — сказав він.
Ще 5 травня у Запорізькій міській прокуратурі заявляли, що директорку коледжу Олену Шапурову підозрюють у колабораціонізмі.
За даними слідства, у березні вона добровільно погодилась очолити незаконно створений на окупованій території орган освіти. Шапурова вимагала від освітян організувати навчальний процес за програмою РФ.
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