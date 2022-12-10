У тимчасово окупованому Мелітополі в різних районах міста було чутно десять гучних вибухів.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Facebook.

За його словами, у Мелітополі “гаряче”. Сьогодні в місті пролунало 10 гучних вибухів. Як відзначив міський голова, їх було чутно у всіх районах міста.

Мер також відзначив, що “окупанти метушаться”: “Чекаємо на гарні новини від ЗСУ”, — додав він.

За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому, перетворивши на свій штаб.

Нагадаємо, що раніше у місцях зосередження росіян, а також колаборантів у Мелітополі неодноразово повідомлялося про вибухи, підриви тощо.