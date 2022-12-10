Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Facebook.
За його словами, у Мелітополі “гаряче”. Сьогодні в місті пролунало 10 гучних вибухів. Як відзначив міський голова, їх було чутно у всіх районах міста.
Мер також відзначив, що “окупанти метушаться”: “Чекаємо на гарні новини від ЗСУ”, — додав він.
За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому, перетворивши на свій штаб.
Нагадаємо, що раніше у місцях зосередження росіян, а також колаборантів у Мелітополі неодноразово повідомлялося про вибухи, підриви тощо.
- У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у багатоповерхівці, поруч з якою буцімто перебувають росіяни.
- У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля під’їзду депутата районної ради та колаборанта Миколи Волика.