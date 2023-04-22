Вранці 22 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух на території локомотивного депо.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Також про це написав гауляйтер Запорізької області Євген Балицький у Telegram.

“Сьогодні о 7:45 був черговий вибух у нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Він був одиничний, вибухнуло знову біля мелітопольського депо. За останні три тижні біля мелітопольського депо вибухало щонайменше тричі”, — йдеться в повідомленні Федорова.

Мер міста зазначив, що протягом останнього часу окупанти доставляли вантажі до Мелітополя дизельними потягами.

“Мінус наповнений паливом теплотяг, який вранці раптово вибухнув у районі депо, під носом озброєної охорони. Кажуть добре палав: гасили-гасили, та не врятували”, — зазначив мер.

Водночас і гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підтвердив інформацію про вибух у мелітопольському депо.

“Сьогодні о 07:45 стався підрив на території Мелітопольського локомотивного депо, на території цивільного об’єкта”, — сказав він, звинувативши українських диверсантів.