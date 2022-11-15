У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у багатоповерхівці, поруч з якою буцімто перебувають росіяни.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров та видання “РИА Мелитополь“.

За словами Федорова в житловому районі на півночі Мелітополя стався гучний вибух: “Біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів”, — додав мер.

За попередньою інформацією вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до 4-о поверху. Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники та окупаційні “поліціянти”.

Також ворожі ЗМІ підтвердили вибух у багатоповерхівці на бульварі 30 років Перемоги. За даними “РИА Мелітополь”, нібито партизани “передали привіт” колаборанту Дмитру Трухіну.