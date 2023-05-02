Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Федорова, вибух пролунав о 6:45. Його почули жителі північних районів Мелітополя. Після “бавовни” по вулицях міста почала їздити так звана “поліція” та швидка.
“Зазвичай відокремлена бавовна наздоганяє колаборантів, тож очікуємо на гарні новини”, — додав міський голова.
Також Федоров розповів, що окупанти посилюють контррозвідувальний та поліційний режими на окупованих територіях Запорізької області.
У населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке, росіяни заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.
- У тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху біля під’їзду багатоквартирного будинку загинув колаборант та один із керівників окупаційної поліції Олександр Міщенко.
- У тимчасово окупованому Мелітополі російські військові розповсюджують листівки щодо евакуації місцевих мешканців до РФ. Людей лякають майбутнім наступом ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.