Вранці 2 травня на території тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух. Мер Іван Федоров заявив про "бавовну".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Федорова, вибух пролунав о 6:45. Його почули жителі північних районів Мелітополя. Після “бавовни” по вулицях міста почала їздити так звана “поліція” та швидка.

“Зазвичай відокремлена бавовна наздоганяє колаборантів, тож очікуємо на гарні новини”, — додав міський голова.

Також Федоров розповів, що окупанти посилюють контррозвідувальний та поліційний режими на окупованих територіях Запорізької області.

У населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке, росіяни заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.