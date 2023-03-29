Сьогодні, 29 березня, у всіх районах тимчасово окупованого Мелітополя було чутно звуки вибухів. За попередніми даними, сталося влучання у локомотивне депо.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram та мелітопольський колаборант Володимир Рогов у Telegram.

“Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу”, — написав Федоров. Згодом він заявив про “густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо”.

За його словами, у північних та західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.

Крім того, інформацію про вибухи підтвердили й пособники окупантів.

Колаборант Рогова зазначив, що серія вибухів у Мелітополі пролунала близько 5:30 ранку. У місті є влучання.

“Зафіксовано влучання в об’єкти локомотивного депо Мелітополя. Унаслідок обстрілу в місті пошкоджено об’єкти системи електропостачання. У Мелітополі та деяких найближчих селищах аварійно припинено подачу електроенергії”, — сказав Рогов.

Водночас колаборант зауважив, що, за попередніми даними, постраждалих немає.