Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram та мелітопольський колаборант Володимир Рогов у Telegram.
“Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу”, — написав Федоров. Згодом він заявив про “густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо”.
За його словами, у північних та західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.
Крім того, інформацію про вибухи підтвердили й пособники окупантів.
Колаборант Рогова зазначив, що серія вибухів у Мелітополі пролунала близько 5:30 ранку. У місті є влучання.
“Зафіксовано влучання в об’єкти локомотивного депо Мелітополя. Унаслідок обстрілу в місті пошкоджено об’єкти системи електропостачання. У Мелітополі та деяких найближчих селищах аварійно припинено подачу електроенергії”, — сказав Рогов.
Водночас колаборант зауважив, що, за попередніми даними, постраждалих немає.
- У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
- Окупаційна “адміністрація” на захоплених росіянами територіях припиняє показ українських телеканалів. У такий спосіб, у Мелітополі та Приазовському транслюється лише російське телебачення.