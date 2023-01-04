У Севастополі біля аеродрому "Бельбек" 4 січня пролунали вибухи. Окупаційна "адміністрація" заявляє про збиття дронів.

Про це повідомляє російське відділення “Радіо Свобода” у Telegram.

“У соцмережах пишуть про вибухи в Севастополі біля аеродрому “Бельбек”, — пишуть журналісти.

Також окупаційна “влада” в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем поблизу аеродрому “Бельбек” збили два безпілотні літальні апарати. Про це заявив так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв у Telegram.

“Вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбеку. Усі служби працюють у штатному режимі”, — йдеться в дописі.

ДОВІДКА. “Бельбек” — авіабаза росіян, яка до окупації Криму у 2014 році була Міжнародним аеропортом “Бельбек”, який обслуговував місто Севастополь та інші міста Криму. Втім, після 2014 року аеропорт закрили для цивільної авіації.