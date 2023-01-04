Про це повідомляє російське відділення “Радіо Свобода” у Telegram.
“У соцмережах пишуть про вибухи в Севастополі біля аеродрому “Бельбек”, — пишуть журналісти.
Також окупаційна “влада” в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем поблизу аеродрому “Бельбек” збили два безпілотні літальні апарати. Про це заявив так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв у Telegram.
“Вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбеку. Усі служби працюють у штатному режимі”, — йдеться в дописі.
ДОВІДКА. “Бельбек” — авіабаза росіян, яка до окупації Криму у 2014 році була Міжнародним аеропортом “Бельбек”, який обслуговував місто Севастополь та інші міста Криму. Втім, після 2014 року аеропорт закрили для цивільної авіації.
- Використовуючи малопомітний флот кораблів, які перебувають під санкціями США, цього року Сирія різко збільшила імпорт пшениці з півострова Крим, який Росія незаконно анексувала в України у 2014 році. Це є ознакою посилення економічних зв’язків між двома союзниками, котрих уникає Захід.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.
- У тимчасово окупованому Севастополі біля аеродрому “Бельбек” пролунали вибухи. На світлинах та відео видніється чорний дим. Росіяни заявляють, що загорівся літак.