У тимчасово окупованому місті Сімферополь сьогодні, 11 листопада, проходить похорон херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, який, за даними окупантів, загинув 9 листопада внаслідок ДТП.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

У росЗМІ повідомили, що Стремоусова поховають сьогодні. Його відспівають у катедральному соборі тимчасово окупованого Сімферополя, а опісля поховають на центральному кладовищі міста.

Пропагандисти також повідомили, що у храмі тіло Стремоусова лежатиме у відкритій труні, однак обличчя буде накрито вуаллю.

Також повідомляється, що на похороні колаборанта присутні перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко; народний депутат України у 2012—2019 роках, колишній член “Партії регіонів”, представник депутатської групи “За мир та стабільність”, колаборант Євген Балицький; окупаційний “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв; окупаційний “голова” Криму Сергій Аксьонов; депутат Херсонської міськради VIII скл., нардеп України VII скл. (Партія регіонів), заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; міський голова Херсона з 2002 до 2012 року (три каденції), колишній член проросійської партії ОПЗЖ, колаборант Володимир Сальдо.

ДОВІДКА: 9 листопада з’явилася інформація про загибель у ДТП колаборанта Кирила Стремоусова, якого росіяни призначили так званим “заступником голови Херсонської обладміністрації”. Українські джерела припускають, що смерть інсценовано.