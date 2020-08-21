Про це повідомила пресслужба так званої Ради міністрів Криму.
“У столиці Криму і прилеглих 39 населених пунктах склалася непроста ситуація з водопостачанням. Через посушливу погоду до критичного рівня опустився рівень запасів водосховищ. Оскільки Сімферопольське, Аянське і Партизанське водосховища живляться лише користуючись з дощів і танення снігів, для запобігання погіршенню ситуації прийнято вимушене рішення щодо введення поетапного обмеження водопостачання”, – йдеться в повідомленні.
1 етап обмежень почнеться з 24 серпня. З цього дня зменшується відбір води з водосховищ до 140 тисяч кубометрів на добу, а також припиняється гаряче водопостачання.
2 етап, який триватиме з 31 серпня по 7 вересня, передбачає зменшення відбору з водосховищ до 120 тисяч кубометрів на добу, а також введення подачі води за графіком. Частина районів Сімферополя перейде на денне забезпечення водою (з 6:00 до 23:00), інші отримуватимуть воду двічі на день по кілька годин.
На 3 етапі, який стартує з 7 вересня, зменшується подача води до 100 тисяч кубометрів на добу, а також вводиться погодинна подача води вранці та ввечері. Зокрема, затверджені раніше графіки, будуть скорочуватися по годинах, а ті райони, які отримували воду двічі на добу, можуть перейти на один раз на добу.
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