Окупаційна "адміністрація" на захоплених росіянами територіях припиняє показ українських телеканалів. У такий спосіб, у Мелітополі та Приазовському транслюється лише російське телебачення.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що “на тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів”.

Відтепер там показують тільки російське телебачення, що означає ще більше поширення пропаганди РФ.

Також військові додали, що попри оголошений так званий “режим припинення вогню”, росіяни продовжують обстрілювати позиції українських підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.

“Поряд з цим, протягом доби, противник завдав авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню”, — йдеться в повідомленні.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, а ракетники та артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили й 2 склади боєприпасів ворога.