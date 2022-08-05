Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Також він зазначив, що посилення мобілізації відбувається й через те, що у Росії офіційно мобілізацію ще не оголошено, тому нова сила звідти не надходить для того, щоб компенсувати величезні втрати російських військ на фронті.
“Полювання на чоловіків призовного віку на окупованій у 2014 році території Луганської області триває вже кілька місяців”, – наголосив Сергій Гайдай.
Окрім того, він додав, що спочатку ті чоловіки, які мали гроші, змогли відкупитися від мобілізації. Проте потім за ними ж приходили, але вже з Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ).
Пізніше почали зникати чоловіки у нещодавно захоплених окупантами містах та селах. Повістки роздають у місцях скупчення людей, зокрема, на ринках та в магазинах, а також під час громадських робіт із розбирання завалів.
“У кого є можливість або зв’язки, намагаються покинути окуповану територію за будь-яку ціну, аби залишитися живими”,- зауважив голова Луганської ОВА.
Натомість до мобілізації залучають усіх, кого можна. Так, у Ровеньках Луганської області повістки змушують роздавати навіть вчителів.
- Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій частині Луганської області триває мобілізація. Окупанти організували другу хвилю, яку очолюють співробітники російського ФСБ.
- У липні повідомлялося про те, що у Маріуполі була чергова хвиля прихованої окупаційним режимом мобілізації. Росіяни намагалися вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами.
- Нещодавно голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що гуманітарна ситуація в регіоні – катастрофічна.