Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Також він зазначив, що посилення мобілізації відбувається й через те, що у Росії офіційно мобілізацію ще не оголошено, тому нова сила звідти не надходить для того, щоб компенсувати величезні втрати російських військ на фронті.

“Полювання на чоловіків призовного віку на окупованій у 2014 році території Луганської області триває вже кілька місяців”, – наголосив Сергій Гайдай.

Окрім того, він додав, що спочатку ті чоловіки, які мали гроші, змогли відкупитися від мобілізації. Проте потім за ними ж приходили, але вже з Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ).

Пізніше почали зникати чоловіки у нещодавно захоплених окупантами містах та селах. Повістки роздають у місцях скупчення людей, зокрема, на ринках та в магазинах, а також під час громадських робіт із розбирання завалів.

“У кого є можливість або зв’язки, намагаються покинути окуповану територію за будь-яку ціну, аби залишитися живими”,- зауважив голова Луганської ОВА.

Натомість до мобілізації залучають усіх, кого можна. Так, у Ровеньках Луганської області повістки змушують роздавати навіть вчителів.