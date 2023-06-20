Джерело: національний телемарафон.

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що на лівобережжі ситуація катастрофічна.

“Російські окупанти грабують українське населення на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Так, на блокпостах при в’їзді до населеного пункту Олешки на Херсонщині під час огляду транспортних засобів окупанти вилучають гуманітарну допомогу, яка направлена постраждалому населенню, та забирають її на власні потреби”, — сказав Ковальов.

У тимчасово окупованих Олешках могли загинути щонайменше 500 людей. Росіяни відмовляли в евакуації громадянам, які не погодилися раніше взяти російський паспорт.