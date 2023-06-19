Джерело: Центр національного спротиву.

Російські окупанти порушили норми міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, оскільки, заборонивши евакуацію, залишили людей в Олешках напризволяще.

“Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду, і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання”, – йдеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 18 червня на Херсонщині загинуло 17 осіб: 13 із них внаслідок утоплення, ще четверо – від вогнепальних поранень під час евакуації. Безвісти зниклими вважається 31 особа.

Вже частково відновили централізоване водопостачання у Новоронцовщині.

“Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організовано довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води”, – додав міністр.