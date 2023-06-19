Джерело: Центр національного спротиву.
Російські окупанти порушили норми міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, оскільки, заборонивши евакуацію, залишили людей в Олешках напризволяще.
“Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду, і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання”, – йдеться в повідомленні.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 18 червня на Херсонщині загинуло 17 осіб: 13 із них внаслідок утоплення, ще четверо – від вогнепальних поранень під час евакуації. Безвісти зниклими вважається 31 особа.
Вже частково відновили централізоване водопостачання у Новоронцовщині.
“Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організовано довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води”, – додав міністр.
- Очільник МОЗ України Віктор Ляшко повідомив, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції вода у Дніпрі за певними показниками забруднена у 28 000 разів більше норми.
- У Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що вода в криницях та каптажах на територіях, затоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, є небезпечною.
- На Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині розгорнули інфекційні хаби, де прийматимуть пацієнтів із гострими кишковими й іншими інфекційними хворобами. У цих лікарнях вже розгорнуто додаткові інфекційні ліжка.