Олександр Кубраков є співзасновником офшору "Officium SW Ltd." (Тортолла, Британські Віргінські острови). Дані співвласника офшору дотичні до народного депутата від партії "Слуга народу" та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це свідчить база даних “Offshoreleaks”, де оприлюднено матеріали “Pandora Papers”.

Згідно з наданою інформацією, “Officium SW Ltd.” було засновано в липні 2018 року Олександром Кубраковим, Русланом Крамаренком та Іллею Солодовським.

Щодо особи, на ім’я Олександр Кубраков, зазначені зв’язки з Києвом і, зокрема, будівлею на проспекті Героїв Сталінграда (вулиця в Оболонському районі Києва). За цією адресою розташована багатоповерхівка, побудована у 2007 році.

Видання “Наші гроші” стверджує, що йдеться саме про міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який раніше очолював “Укравтодор”.

Однак, Кубраков не зазначав дані про корпоративні права станом на 2018 рік і не задекларував офшор, коли у 2019 році балотувався до Верховної Ради у 2019 році та подавав декларацію кандидата в нардепи від “Слуги народу”.

Не зазначений цей офшор і в останній річній декларації Кубракова.

Проте, у липні 2021 року Олександр Кубраков подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. У повідомленні йдеться про те, що він продав Крамаренку Руслану Михайловичу цінні папери та корпоративні права на суму 9 мільйонів 862 тисячі 750 гривень. Що саме було продано — не зазначається.

Чоловік з іменем Руслан Михайлович Крамаренко у 2010-2014 роках був заступником голови КМДА Олександра Попова, раніше працював у Кабінеті Міністрів Віктора Януковича.

Ілля Солодовський у 2011 році був введений до наглядової ради “Укртелекому”. Він був директором ТОВ «ЄСУ», через яке проводилася приватизація “Укртелекому”.

Що відомо про Pandora Papers?

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії.