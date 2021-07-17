В Олімпійському селищі в Токіо зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, що викликає серйозні побоювання напередодні Ігор.

Про це заявили організатори Олімпійських ігор, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Вони підтвердили, що у іноземця, який бере участь в організації Ігор, був позитивний результат під час планового тесту в п’ятницю. Національність людини не розголошується з міркувань конфіденційності.

Ігри 2020 року, відкладені на рік через глобальної пандемії, проходять в основному без глядачів і в умовах жорсткого карантину. Громадськість Японії побоюється, що наплив відвідувачів може спровокувати новий спалах коронавірусу. Наразі тільки близько 20% населення країни вакциновано повністю.

Президентка Олімпіади Токіо-2020 Сейко Хасімото визнала стурбованість громадськості.

“Я розумію, що є ще багато тривожних факторів. Організатори повинні постаратися, щоб люди розуміли, що ці Ігри безпечні і надійні”, – сказала вона.

Наразі понад 40 осіб, які брали участь в організації Ігр, включаючи місцевих і іноземних громадян, дали позитивний результат. Останній випадок – перший випадок в селищі спортсменів площею 44 гектара на набережній Токіо, де зупиниться більшість з 11 000 учасників.

Спортсмени тільки починають прибувати на Ігри, які пройдуть з 23 липня по 8 серпня. До речі, туди вже прибув перший десант український олімпійців, які представлятимуть нашу країну на Іграх ХХХІІ Олімпіади.

Ключовою частиною заходів по боротьбі з інфекцією є щоденне тестування спортсменів, які беруть участь, а також часте тестування інших учасників змагань. Пересування відвідувачів також має контролюватися і обмежуватися.

Нагадаємо, раніше Організаційний комітет Олімпійських ігор оголосив про зараження коронавірусом одного з іноземних спортсменів, що прибув у Токіо. Це був перший випадок зараження коронавірусом, зафіксований серед спортсменів, які повинні заселитися в олімпійське селище.