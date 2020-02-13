У Оман прилітав секретар Ради безпеки РФ, коли там був Зеленський – «Схеми»

Про це повідомляють “Схеми: корупція в деталях”.
За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маскату до Києва.
“Схеми” повідомляють, що отримавши інформацію про пасажира з Москви від одного джерела, журналістам вдалося отримати її підтвердження і за допомогою іншого, не пов’язаного джерела – в базі даних про перетин кордону Росії.
Згідно з моніторингом російських новин за 8 січня, в той день Патрушев в публічному просторі був відсутній.
“Довірений силовик Путіна, секретар Ради безпеки Росії летить саме в Оман і саме в той час, коли там відпочиває президент Зеленський. Летить недержавним бортом, а чартером, який складно прив’язати до конкретних осіб. Саме цей чартер далі виявляється в розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення до Києва, який чомусь в кінці кінців затримався майже на добу”, – йдеться в матеріалі “Схем”.
В Офісі президента заперечують знайомство Зеленського з Патрушевим.
“Президент України Володимир Зеленський не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим”, – відповіли в прес-службі Зеленського.
У коментарі для Радіо Свобода Єрмак заявив, що Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, а з представниками Росії – поготів pic.twitter.com/uUTDkE2B8J
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 12, 2020
В Офісі Зеленського також пригрозили журналістам судовим позовом у разі “подальшої дезінформації населення і недостатньої перевірки інформації редакцією”.
Журналісти заявили, що в Офісі президента проігнорували питання про те, з яких причин глава держави скористався саме тим приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.
У Раді безпеки Росії заявили, що ці питання може коментувати тільки прес-секретар Патрушева, проте з ним зв’язатися так і не вдалося.
За словами шеф-редактора російського видання The Insider Романа Доброхотова Патрушев “як силовик, звичайно, він – друга людина після Володимира Путіна”.
Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського в Оман був неофіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.
Нагадаємо, 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прессекретар українського лідера Юлія Мендель заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
Раніше повідомлялося, що охорона Володимира Зеленського в Омані обійшлася державному бюджету України майже у 75 тисяч гривень.
Раніше в Офісі президента стверджували, що не володіють інформацією щодо візиту Зеленського до Оману на початку 2020 року. В ОПУ повідомляли, що публічна інформація про зустрічі президента України з представниками Оману була розміщена на сайті глави держави, а дані про вартість поїздки та супровід Зеленського є у розпорядженні Державного управління справами та Управління державної охорони.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. В офіційній відповіді Державного управління справами вказувалося, що Володимир Зеленський здійснив поїздку до Оману на початку січня 2020 року за чиїсь приватні кошти.
- У МЗС України заявили, що візит президента Володимира Зеленського в Оман був спрямований на “підтримку позитивної динаміки” у відносинах між країнами.
- При цьому лише 12% українців повірили, що таємна поїздка Володимира Зеленського до Оману була робочою. Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” з 17 по 21 січня.