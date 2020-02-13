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У Оман прилітав секретар Ради безпеки РФ, коли там був Зеленський – «Схеми»

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав в місто Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський.

Четвер, 13 лютого 2020, 22:36

Про це повідомляють “Схеми: корупція в деталях”.

За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маскату до Києва.

“Схеми” повідомляють, що отримавши інформацію про пасажира з Москви від одного джерела, журналістам вдалося отримати її підтвердження і за допомогою іншого, не пов’язаного джерела – в базі даних про перетин кордону Росії.

Згідно з моніторингом російських новин за 8 січня, в той день Патрушев в публічному просторі був відсутній.

“Довірений силовик Путіна, секретар Ради безпеки Росії летить саме в Оман і саме в той час, коли там відпочиває президент Зеленський. Летить недержавним бортом, а чартером, який складно прив’язати до конкретних осіб. Саме цей чартер далі виявляється в розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення до Києва, який чомусь в кінці кінців затримався майже на добу”, – йдеться в матеріалі “Схем”.

В Офісі президента заперечують знайомство Зеленського з Патрушевим.

“Президент України Володимир Зеленський не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим”, – відповіли в прес-службі Зеленського.

В Офісі Зеленського також пригрозили журналістам судовим позовом у разі “подальшої дезінформації населення і недостатньої перевірки інформації редакцією”.

Журналісти заявили, що в Офісі президента проігнорували питання про те, з яких причин глава держави скористався саме тим приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.

У Раді безпеки Росії заявили, що ці питання може коментувати тільки прес-секретар Патрушева, проте з ним зв’язатися так і не вдалося.

За словами шеф-редактора російського видання The Insider Романа Доброхотова Патрушев “як силовик, звичайно, він – друга людина після Володимира Путіна”.

Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського в Оман був неофіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.

Нагадаємо, 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прессекретар українського лідера Юлія Мендель заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

Раніше повідомлялося, що охорона Володимира Зеленського в Омані обійшлася державному бюджету України майже у 75 тисяч гривень.

Раніше в Офісі президента стверджували, що не володіють інформацією щодо візиту Зеленського до Оману на початку 2020 року. В ОПУ повідомляли, що публічна інформація про зустрічі президента України з представниками Оману була розміщена на сайті глави держави, а дані про вартість поїздки та супровід Зеленського є у розпорядженні Державного управління справами та Управління державної охорони.

  • За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. В офіційній відповіді Державного управління справами вказувалося, що Володимир Зеленський здійснив поїздку до Оману на початку січня 2020 року за чиїсь приватні кошти.
  • У МЗС України заявили, що візит президента Володимира Зеленського в Оман був спрямований на “підтримку позитивної динаміки” у відносинах між країнами.
  • При цьому лише 12% українців повірили, що таємна поїздка Володимира Зеленського до Оману була робочою. Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” з 17 по 21 січня.
Теги: Володимир Зеленський, Оман, Росія

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