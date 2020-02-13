У Оман прилітав секретар Ради безпеки РФ, коли там був Зеленський – «Схеми»

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав в місто Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляють “Схеми: корупція в деталях”.

За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маскату до Києва.

“Схеми” повідомляють, що отримавши інформацію про пасажира з Москви від одного джерела, журналістам вдалося отримати її підтвердження і за допомогою іншого, не пов’язаного джерела – в базі даних про перетин кордону Росії.

Згідно з моніторингом російських новин за 8 січня, в той день Патрушев в публічному просторі був відсутній.

“Довірений силовик Путіна, секретар Ради безпеки Росії летить саме в Оман і саме в той час, коли там відпочиває президент Зеленський. Летить недержавним бортом, а чартером, який складно прив’язати до конкретних осіб. Саме цей чартер далі виявляється в розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення до Києва, який чомусь в кінці кінців затримався майже на добу”, – йдеться в матеріалі “Схем”.

В Офісі президента заперечують знайомство Зеленського з Патрушевим.

“Президент України Володимир Зеленський не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим”, – відповіли в прес-службі Зеленського.

У коментарі для Радіо Свобода Єрмак заявив, що Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, а з представниками Росії – поготів pic.twitter.com/uUTDkE2B8J — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 12, 2020

В Офісі Зеленського також пригрозили журналістам судовим позовом у разі “подальшої дезінформації населення і недостатньої перевірки інформації редакцією”.

Журналісти заявили, що в Офісі президента проігнорували питання про те, з яких причин глава держави скористався саме тим приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.

У Раді безпеки Росії заявили, що ці питання може коментувати тільки прес-секретар Патрушева, проте з ним зв’язатися так і не вдалося.

За словами шеф-редактора російського видання The Insider Романа Доброхотова Патрушев “як силовик, звичайно, він – друга людина після Володимира Путіна”.

Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського в Оман був неофіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.