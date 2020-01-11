Новим султаном Оману став колишній міністр культури і національної спадщини Хайсам бен Тарек Аль Саїд.

Про це повідомляє місцева газета “Аль-Ватан Оман”.

Хайсам – один з трьох двоюрідних братів покійного султана Кабуса бен Саїда Аль Саїда, які претендували на престол.

Рішення про те, що він стане новим султаном було прийнято в першу добу після смерті султана і повідомлено в ефірі державного телебачення султанату.

Хайсам бен Тарек Аль Саїд приніс присягу в Раді Оману (двопалатний дорадчий орган парламентського типу).

Султан є головною людиною, приймаючою рішення в Омані, а також займає посади прем’єр-міністра, верховного головнокомандувача збройними силами, міністра оборони, міністра фінансів і міністра закордонних справ.