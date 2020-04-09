Під час уроку всесвітньої історії в онлайн-школі, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, вчителька переплутала Лівонську війну з Ліванською.

Про це повідомляють #Букви.

Під час уроку всесвітньої історії у восьмому класі на тему: “Всесвітня історія. Московська держава. Іван IV Грозний. Смутні часи. Правління династії Романових” вчителька припуститилася одразу кылькох помилок. Ливонскую війну та Лівонський орден педагог назвала ліванськими, а Московську державу — Росією.

“У цей період, в 58-му році, цар Іван Грозний починає так звану Ліванську війну. Це була війна з Ліванським орденом та основна ідея її була в тому, щоб Росія отримала вихід до Балтійського моря”, — сказала вона.

В онлайн-школі Зеленського переплутали Лівонську війну з Ліванською Вибачте, але тут знову🙈В онлайн-школі Зеленського переплутали Лівонську війну з Ліванською 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Букви am Donnerstag, 9. April 2020

Лівонська війна, про яку йдеться, почалася в 1558 році та тривала до 1583 року. Це великий військовий конфлікт (або серія конфліктів) XVI століття, в якому брали участь Лівонська конфедерація, Російське царство, Велике князівство Литовське (з 1569 року — Річ Посполита), Шведське та Датське королівства. Війна почалася з нападу Російського царства на Лівонію (території сучасних Латвійської та Естонської республік).

У свою чергу Ліванською війною (“Першою ліванською війною” або операцією “Мир Галілеї”) називають військову операцію Ізраїлю на території Лівану в 1982 році. Метою операції було знищення баз Організації визволення Палестини. Сам же Ліван, як відомо, розташований на березі Середземного, а не Балтійського, моря.