Про це повідомляють #Букви.
Під час уроку всесвітньої історії у восьмому класі на тему: “Всесвітня історія. Московська держава. Іван IV Грозний. Смутні часи. Правління династії Романових” вчителька припуститилася одразу кылькох помилок. Ливонскую війну та Лівонський орден педагог назвала ліванськими, а Московську державу — Росією.
“У цей період, в 58-му році, цар Іван Грозний починає так звану Ліванську війну. Це була війна з Ліванським орденом та основна ідея її була в тому, щоб Росія отримала вихід до Балтійського моря”, — сказала вона.
В онлайн-школі Зеленського переплутали Лівонську війну з Ліванською
Вибачте, але тут знову🙈В онлайн-школі Зеленського переплутали Лівонську війну з Ліванською 🤷🏻♂️
Gepostet von Букви am Donnerstag, 9. April 2020
Лівонська війна, про яку йдеться, почалася в 1558 році та тривала до 1583 року. Це великий військовий конфлікт (або серія конфліктів) XVI століття, в якому брали участь Лівонська конфедерація, Російське царство, Велике князівство Литовське (з 1569 року — Річ Посполита), Шведське та Датське королівства. Війна почалася з нападу Російського царства на Лівонію (території сучасних Латвійської та Естонської республік).
У свою чергу Ліванською війною (“Першою ліванською війною” або операцією “Мир Галілеї”) називають військову операцію Ізраїлю на території Лівану в 1982 році. Метою операції було знищення баз Організації визволення Палестини. Сам же Ліван, як відомо, розташований на березі Середземного, а не Балтійського, моря.
- Раніше вчителька української мови з Всеукраїнською онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, “переселила” білого ведмедя в Антарктиду, за що її потролили українські полярники.
- Вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи під час уроку допустилася при відніманні елементарної помилки.
- А викладачка географії під час уроку в 10 класі переплутала назви океанів.