Саміт у Мадриді 28-30 червня знаменує собою поворотну точку в історії НАТО, головна мета якого в іспанській столиці переживе своєрідне відновлення, щоб адаптуватися до нового сценарію, — безпрецедентної війни з часів закінчення холодної війни. 30 союзників зустрічаються в стані максимальної бойової готовності та можуть не лише внести коригування до доктрини "оборони та стримування", але й змінити роль РФ у Стратегічній концепції НАТО.

Про це повідомляє газета El País.

30 держав — членів Північноатлантичного альянсу скористаються самітом для того, щоб переорганізувати сили на випадок потенційного розростання війни в Україні, переглянути стратегію на майбутнє та активізувати національні інвестиції.

Як зазначили у штаб-квартирі у Брюсселі, попередні переговори про масштаби військової перебудови були продовжені 25 червня, водночас союзники зі східного флангу НАТО наполягають на різкому збільшенні військової присутності на своїй території.

У виданні зазначили, що очікується внесення коригувань до доктрини “оборони та стримування” відносно набору озброєнь і військ для реагування на можливі загрози безпеці в євроатлантичній зоні. Найбільш географічно близькі країни до РФ, планують збільшити присутність військових до рівня дивізій чисельністю до 15 000 солдатів.

На саміті також оновлять Стратегічну концепцію НАТО. Новий документ уже отримав неофіційну назву – “мадридська концепція”.

Так, якщо в нинішній стратегії йдеться, що “Росія не становить загрози”, а співпраця НАТО з Москвою вважається “стратегічно важливою”, то в оновленій версії РФ класифікуватимуть як “пряму та безпосередню загрозу”.

Зміни пов’язані із занепокоєнням союзників через можливість нападу на них РФ під керівництвом Путіна, водночас такий удар загрожує спровокувати глобальну збройну ескалацію між ядерними державами.