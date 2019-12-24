Це передає національне агентство “Укрінформ“.
Відзначається, що позицію ООН висловив спікер Генсека Стефан Жюжаррік.
“Можу сказати, що ми керуємося резолюціями Генеральної Асамблеї ООН про суверенітет і територіальну цілісність України“, – заявив він.
Нагадаємо, що в залізничних касах анексованого півострова Крим відкрили продаж квитків на поїзди по Керченському мосту в РФ.
- У лютому 2019 року російська сторона заявила про те, що планує у вересні відкрити продаж на перший пасажирський поїзд, який пройде через Кримський міст 8 грудня.