Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш відреагував на відкриття жд-сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом.

Це передає національне агентство “Укрінформ“.

Відзначається, що позицію ООН висловив спікер Генсека Стефан Жюжаррік.

“Можу сказати, що ми керуємося резолюціями Генеральної Асамблеї ООН про суверенітет і територіальну цілісність України“, – заявив він.

Нагадаємо, що в залізничних касах анексованого півострова Крим відкрили продаж квитків на поїзди по Керченському мосту в РФ.