Це передає національне агентство Укрінформ.

Відзначається, що позицію ООН висловив спікер Генсека Стефан Жюжаррік.

Можу сказати, що ми керуємося резолюціями Генеральної Асамблеї ООН про суверенітет і територіальну цілісність України, заявив він.

Нагадаємо, що в залізничних касах анексованого півострова Крим відкрили продаж квитків на поїзди по Керченському мосту в РФ.

  • У лютому 2019 року російська сторона заявила про те, що планує у вересні відкрити продаж на перший пасажирський поїзд, який пройде через Кримський міст 8 грудня.