В Організації Об'єднаних Націй порахували скільки може знадобитися коштів для відновлення української інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок російської агресії. Вартість відновлення сягає щонайменше 411 мільярдів доларів.

Джерело: звіт ООН.

Внаслідок війни Росії проти України держава втратила значну частину своїх промислових потужностей та енергетичної інфраструктури, а її економіка скоротилася на 29,1% у 2022 році.

Не беручи до уваги зовнішню фінансову допомогу від партнерів, включаючи кредит МВФ і підтримку бюджету з Європейського Союзу і США, економіку, ймовірно, “наздожене період застою” в 2023.

Як повідомляється, довгострокові перспективи для України виходитимуть з тривалості та інтенсивності війни, розв’язаної Росією, а також здатності країни фінансувати відновлення інфраструктури.

Водночас оцінка вартості реконструкції зросла до $411 млрд.

Додамо, Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії заявив, що європейські країни сподіваються створити “реєстр”, щоб “забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні”.

Реєстр є “передумовою” для того, щоб союзники України могли працювати над спільним планом відновлення країни, пояснив Шольц, додавши, що це “найважливіше” для майбутнього України, повідомляє CNN.

Нагадаємо, 17 лютого у Нідерландах офіційно погодилися на створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких російська агресія завдала Україні.

Зауважимо, 10 травня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Вже у лютому Федеральний суд Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському олігарху Костянтину Малофєєву, що відкрило шлях для подальшого спрямування цих коштів Україні.

Крім того, Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 млн доларів, зокрема кошти спрямують на забезпечення продовольчої безпеки України.

9 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів залучає ще один грант від Світового банку у понад 350 млн грн для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров’я.