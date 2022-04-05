Речниця Офісу ООН з прав людини Ліз Троссел оголосила, що все в українському місті Буча вказує на те, що мирні жителі були безпосередніми цілями російських військових.

Цитує речницю офісу ООН Ліз Троссел інформаційне агенство AFP.

Тросселл сказала журналістам у Женеві, що події в Бучі – це пряме вбивство і напад на мирне місцеве населення.

Посилаючись на жахливі зображення людей зі зв’язаними руками та тіла жінок, знайдених оголеними та частково обпаленими, вона сказала: “Це надзвичайно тривожно і справді безсумнівно свідчить про те, що вони були безпосередньо мішенню як люди, і тут ми повинні наголосити, що згідно з міжнародним гуманітарним правом навмисне вбивство цивільного населення є військовим злочином”.

Усі ознаки, на переконання ООН, свідчать про те, що жертви були безпосередніми цілями та безумовно вбиті.

“Ви можете стверджувати, що існував військовий контекст, наприклад, внаслідок удару по будівлі; Важко зрозуміти, яким був військовий контекст людини, яка лежала на вулиці з кулею в голові або у якої було спалене тіло”, – сказала Тросселл.

Одна жителька Бучі розповіла AFP, що бачила, як російські солдати холоднокровно розстріляли чоловіка, коли підрозділи “жорстоких” старших військ сіяли страх у місті, розташованому за 30 км на північний захід від центру Києва.

43-річна Олена розповіла інформаційному агентству: “Прямо на моїх очах стріляли в чоловіка, який збирався по їжу до супермаркету”.