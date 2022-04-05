Цитує речницю офісу ООН Ліз Троссел інформаційне агенство AFP.
Тросселл сказала журналістам у Женеві, що події в Бучі – це пряме вбивство і напад на мирне місцеве населення.
Посилаючись на жахливі зображення людей зі зв’язаними руками та тіла жінок, знайдених оголеними та частково обпаленими, вона сказала: “Це надзвичайно тривожно і справді безсумнівно свідчить про те, що вони були безпосередньо мішенню як люди, і тут ми повинні наголосити, що згідно з міжнародним гуманітарним правом навмисне вбивство цивільного населення є військовим злочином”.
Усі ознаки, на переконання ООН, свідчать про те, що жертви були безпосередніми цілями та безумовно вбиті.
“Ви можете стверджувати, що існував військовий контекст, наприклад, внаслідок удару по будівлі; Важко зрозуміти, яким був військовий контекст людини, яка лежала на вулиці з кулею в голові або у якої було спалене тіло”, – сказала Тросселл.
Одна жителька Бучі розповіла AFP, що бачила, як російські солдати холоднокровно розстріляли чоловіка, коли підрозділи “жорстоких” старших військ сіяли страх у місті, розташованому за 30 км на північний захід від центру Києва.
43-річна Олена розповіла інформаційному агентству: “Прямо на моїх очах стріляли в чоловіка, який збирався по їжу до супермаркету”.
- Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко закликав позбавити РФ права вето у Раді Безпеки ООН і виключити з цієї міжнародної організації. Росія порушує основні принципи ООН.
- Аналіз супутникових знімків спростовують твердження РФ про те, що вбивство цивільних жителів у Бучі, передмісті Києва, сталося після того, як її “солдати покинули місто”.