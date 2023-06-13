Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтримав пропозицію деяких керівників у галузі штучного інтелекту щодо створення міжнародного органу зі спостереження за ШІ, подібного до Міжнародного агентства з атомної енергії.

Джерело: Reuters.

Технологія генеративного ШІ, яка може створювати прозу з текстових підказок, захопила громадськість після того, як ChatGPT був запущений шість місяців тому, і став додатком, що розвивається дуже швидко.

Крім того, штучний інтелект став предметом занепокоєння через його здатність створювати підроблені зображення та іншу дезінформацію.

“Тривожні дзвіночки щодо нової форми штучного інтелекту – генеративного ШІ – оглушливі. І вони найгучніше лунають від розробників, які його створили. Ми повинні сприймати ці попередження серйозно”, – сказав Антоніу Гутерріш.

Генсек ООН оголосив про плани розпочати до кінця року роботу над консультативним органом високого рівня з питань штучного інтелекту, який регулярно переглядатиме механізми управління штучним інтелектом і даватиме рекомендації щодо того, як вони можуть узгоджуватися з правами людини, верховенством права та загальним благом.

“Я був би прихильним ідеї, що ми могли б мати агентство штучного інтелекту… на основі того, чим є сьогодні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)”, – додав Антоніу Гуттеріш.

За його словами, така модель може бути “дуже цікавою”, проте він зазначив, що її можуть створити лише країни-члени, а не Секретаріат ООН.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також підтримав цю ідею та заявив, що хоче, щоб Велика Британія стала домом для глобального регулювання безпеки ШІ. Пізніше цього року Велика Британія має прийняти саміт про те, як скоординовані міжнародні дії можуть подолати ризики ШІ.