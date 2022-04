Про це повідомив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш у Twitter.

Гутерреш запевнив, що ООН не думає здаватися та докладе ще більше зусиль, аби допомогти українцям та зменшити їхні страждання. За його словами, у будь-яких війнах найбільше страждає мирне населення.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.

The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb

