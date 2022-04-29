Про це повідомив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш у Twitter.

Гутерреш запевнив, що ООН не думає здаватися та докладе ще більше зусиль, аби допомогти українцям та зменшити їхні страждання. За його словами, у будь-яких війнах найбільше страждає мирне населення.

“Мене зворушила стійкість і хоробрість народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося. ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя та зменшити людські страждання. У цій війні, як і в усіх війнах, мирне населення завжди платить найвищу ціну”, — написав він.

Варто зазначити, що Гутерреш відвідав міста на Київщині, які упродовж кількох тижнів у березні були окуповані російськими військами. До цього він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та зауважив, що ці перемовини були “дуже корисними”.