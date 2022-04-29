В Організації Об'єднаних Націй обіцяють не полишати спроби допомогти Україні на тлі повномасштабної агресії Росії проти України.

Про це повідомив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш у Twitter.

Гутерреш запевнив, що ООН не думає здаватися та докладе ще більше зусиль, аби допомогти українцям та зменшити їхні страждання. За його словами, у будь-яких війнах найбільше страждає мирне населення.

“Мене зворушила стійкість і хоробрість народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося. ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя та зменшити людські страждання. У цій війні, як і в усіх війнах, мирне населення завжди платить найвищу ціну”, — написав він.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up. The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb — António Guterres (@antonioguterres) April 29, 2022

Варто зазначити, що Гутерреш відвідав міста на Київщині, які упродовж кількох тижнів у березні були окуповані російськими військами. До цього він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та зауважив, що ці перемовини були “дуже корисними”.