Про це повідомив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш у Twitter.
Гутерреш запевнив, що ООН не думає здаватися та докладе ще більше зусиль, аби допомогти українцям та зменшити їхні страждання. За його словами, у будь-яких війнах найбільше страждає мирне населення.
“Мене зворушила стійкість і хоробрість народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося. ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя та зменшити людські страждання. У цій війні, як і в усіх війнах, мирне населення завжди платить найвищу ціну”, — написав він.
I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.
The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb
— António Guterres (@antonioguterres) April 29, 2022
Варто зазначити, що Гутерреш відвідав міста на Київщині, які упродовж кількох тижнів у березні були окуповані російськими військами. До цього він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та зауважив, що ці перемовини були “дуже корисними”.
- Також високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борелль прокоментував учорашні ракетні обстріли Києва, коли з візитом у столиці України перебували генсек ООН Антоніу Гутерреш та прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков.
- Зокрема Гутерреш вважає, що звичайними “зустрічами” війну РФ проти України не зупинити. Для цього потрібні як ініціатива безпосередньо Кремля, так і домовленості.