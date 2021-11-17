ООН заявила, що виробництво опіуму в Афганістані у 2021 році зросло на 8%. Це може привести до того, що на світові наркотичні ринки потрапить близько 320 тонн чистого героїну.

Про це повідомляє управління ООН у боротьбі з наркотиками й злочинністю.

Згідно з даними УНП ООН, афганські опіати забезпечують вісім з десяти споживачів у всьому світі, а у 2020 році на Афганістан припадало 85% світового виробництва опіуму. Втім, опіати це не єдина проблема Афганістану. Загрозу також становить виробництво метамфетаміну.

В дослідженні ООН також зазначили, що з серпня 2021 року в Афганістані відбувається посилення політичної невизначеності. Своєю чергою, це стало наслідком зростання цін на опій.

“Вищі ціни можуть стати стимулом для фермерів, які сіють опійний мак цієї зими, щоб вирощувати більше, збільшуючи врожай наступного року”, – сказано у повідомленні ООН.

Нагадаємо, раніше #Букви писали, що майже 23 мільйони афганців потерпають від голоду та можуть померти від голоду, серед них є діти. Продовольчому агентству ООН необхідно до 220 млн доларів на місяць, щоб частково прогодувати майже 23 мільйони людей.