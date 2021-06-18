Посуха є глобальною кризою, яка ризикує стати "наступною пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо управління водними ресурсами і кліматичною ситуацією.

Про це заявила на брифінгу Мамі Мідзуторі, спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань зменшення ризику стихійних лих. Про деталі інформують міжнародне агентство Reuters та видання The Guardian.

За словами Мідзуторі, посуха знаходиться на межі того, щоб перетворитися на наступну пандемію.

“Посуха ось-ось стане наступною пандемією, і вакцини проти неї немає. У найближчі роки більша частина світу житиме в умовах нестачі води. Попит перевищуватиме пропозицію в певні періоди. Посуха – головний фактор деградації земель і зниження урожайності основних сільськогосподарських культур”, – заявила Мідзуторі.

Вона зазначила, що багато людей зазвичай вважають, що посуха вражає в основному пустельні райони Африки, але це не так. Зараз посуха набирає масштабів, і до кінця століття майже всі країни відчують її більшою чи меншою мірою.

Це стосується і розвинутих країн. США, Австралія та Південна Європа відчули посуху вже останніми роками.

“Люди жили в умовах посухи 5000 років, але те, що ми спостерігаємо зараз, зовсім інакше. Людська діяльність посилює посуху і підсилює її вплив”, – повідомила Мідзуторі.

Згідно з оприлюдненою напередодні доповіддю ООН, наразі посуха спричинила економічні збитки щонайменше на 124 млрд доларів і торкнулася понад 1,5 мільярда людей в період з 1998 по 2017 роки. Але навіть ці цифри “швидше за все сильно занижені”.

Зараз глобальне потепління посилило посуху на півдні Європи та в Західній Африці.

В ООН поінформували, що близько 130 країн можуть зіткнутися з великим ризиком посухи вже цього століття.

“Протягом наступних 80 років 129 країн відчуватимуть підвищену схильність до посухи тільки через вплив зміни клімату, ще 23 країни – через зростання населення, і ще 38 – через взаємодію зростання населення і впливу змін клімату. Якщо ви просто подивитеся на ці цифри, то дійсно велика кількість країн страждатиме від посухи. Тому це глобальна проблема, щось на зразок пандемії”, – розповіла Мідзуторі.

“Це може побічно вплинути на країни, які насправді не переживають посуху, шляхом нестачі продовольства та зростання цін на продовольство”, – уточнила вона.

В ООН очікують частіших і сильніших посух в Африці, Центральній та Південній Америці, Центральній Азії, Південній Австралії, Південній Європі, Мексиці та США.

В організації наголошують, що посуха впливає не лише на сільське господарство, а й на водний транспорт, туризм, виробництво енергії, біорізноманіття тощо.

Ключовим фактором посухи вказано зміну характеру випадіння опадів як наслідок кліматичних змін. Крім того, причинами є неефективне використання водних ресурсів та деградація земель, вирубка лісів, надмірне використання добрив з пестицидами.

В ООН закликають уряди країн вжити заходів і реформувати способи видобутку, зберігання та використання води і використання земель.