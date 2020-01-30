Секретар представництва України в ООН Олег Ніколаєнко розповів про гуманітарний план для України на 2020 рік на $158 млн.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“ООН оголосила про план гуманітарного реагування для України на 2020 рік. $158 млн для допомоги 2 млн осіб по обидва боки лінії розмежування”, – пише Ніколаєнко.

За словами спікера, $51 мільйон буде виділений на соціальний захист, $27 мільйонів на побутові товари та житло, $22 мільйони на побутову і питну воду, $22 мільйони на охорону здоров’я, $18 мільйонів на харчові продукти, $7 мільйонів на сферу освіти, $5 мільйонів буде виділено готівковою. допомогою, а ще $6 мільйонів буде виділено як загальна підтримка.

“Фінансування проєктів буде здійснюватися шляхом коштів міжнародних фінансових донорів. З початку російської агресії міжнародна спільнота надала Україні гуманітарної допомоги в розмірі понад $500 млн “, – підкреслив він.