Про це повідомляється на офіційній сторінці в Twitter української місії в Європейському Союзі.
“Генасамблея ООН прийняла українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації“, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що за ухвалення резолюції проголосували 65 депутатів, а проти – 23.
У свою чергу п’ятий Президент України Петро Порошенко назвав прийняття резолюції перемогою української дипломатії.
“Тільки що прийнята в Нью–Йорку оновлена резолюція ООН про права людини в Криму вказує Російській Федерації її справжнє місце в системі світових відносин – місце агресора і окупаційної влади. Ганебне звання для постійного члена Ради Безпеки ООН“, – пише він.
Порошенко також подякував усім союзникам України, які сприяли в прийнятті такого рішення Генеральної асамблеї ООН.
- Як повідомлялося раніше, у понеділок, 9 грудня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка, зокрема, закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.