Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену українську резолюцію про захист прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Twitter української місії в Європейському Союзі.

“Генасамблея ООН прийняла українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що за ухвалення резолюції проголосували 65 депутатів, а проти – 23.

У свою чергу п’ятий Президент України Петро Порошенко назвав прийняття резолюції перемогою української дипломатії.

“Тільки що прийнята в Нью–Йорку оновлена резолюція ООН про права людини в Криму вказує Російській Федерації її справжнє місце в системі світових відносин – місце агресора і окупаційної влади. Ганебне звання для постійного члена Ради Безпеки ООН“, – пише він.

Порошенко також подякував усім союзникам України, які сприяли в прийнятті такого рішення Генеральної асамблеї ООН.