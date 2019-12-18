Про це повідомляється на офіційній сторінці в Twitter української місії в Європейському Союзі.

Генасамблея ООН прийняла українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації, сказано в повідомленні.

Уточнюється, що за ухвалення резолюції проголосували 65 депутатів, а проти 23.

Фото: UKR Mission to UN

У свою чергу п’ятий Президент України Петро Порошенко назвав прийняття резолюції перемогою української дипломатії.

Тільки що прийнята в НьюЙорку оновлена резолюція ООН про права людини в Криму вказує Російській Федерації її справжнє місце в системі світових відносин місце агресора і окупаційної влади. Ганебне звання для постійного члена Ради Безпеки ООН, пише він.

Порошенко також подякував усім союзникам  України, які сприяли в прийнятті такого рішення Генеральної асамблеї ООН.

  • Як повідомлялося раніше, у понеділок, 9 грудня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка, зокрема, закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.