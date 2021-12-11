Організація Об’єднаних Націй у п’ятницю оголосила про призначення Кетрін Рассел, помічниці президента США Джо Байдена, наступною директоркою ЮНІСЕФ (Дитячого Фонду ООН).

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зараз Рассел є директоркою Управління персоналу Білого дому та помічницею президента США.

Джо Байден сказав, що Рассел “виключно добре підготовлена” до керівництва ЮНІСЕФ. “Ми будемо сумувати за Кеті. Але наша втрата — це виграш ЮНІСЕФ”, – додав він.

Раніше Кетрін Рассел обіймала посаду посла з особливих повноважень із глобальних жіночих питань у Державному департаменті США під час адміністрації колишнього президента США Барака Обами.