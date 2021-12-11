Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Зараз Рассел є директоркою Управління персоналу Білого дому та помічницею президента США.
Джо Байден сказав, що Рассел “виключно добре підготовлена” до керівництва ЮНІСЕФ. “Ми будемо сумувати за Кеті. Але наша втрата — це виграш ЮНІСЕФ”, – додав він.
Раніше Кетрін Рассел обіймала посаду посла з особливих повноважень із глобальних жіночих питань у Державному департаменті США під час адміністрації колишнього президента США Барака Обами.
- Нагадаємо, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розробляє п’ятирічну програму для України у сфері захисту дітей.
- Також з 1 січня 2022 року в Україні запрацює державне підприємство “Школа супергероїв”, яке забезпечуватиме процес навчання дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні або в реабілітаційних центрах.