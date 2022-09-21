РФ розпочала війну з єдиною метою – заволодіти Україною, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН у вівторок, 20 вересня. Він закликав світ до мультилатералізму, а ООН – до реформ.

Про це повідомляє DW.

За словами Шольца, “загарбницька війна РФ проти України нічим не виправдана. Путін веде її з однією єдиною метою — заволодіти Україною”, нехтуючи такими цінностями, як “самовизначення та політична незалежність”. “Для цього існує лише одне слово: неприкритий імперіалізм”, – наголосив канцлер.

Він зазначив, що держави-члени ООН не можуть дозволити собі “сидіти склавши руки, поки озброєна до зубів ядерна держава — яка, до всього іншого, ще й числиться серед засновників Об’єднаних Націй, — бажає розсунути межі насильства”. Він закликав міжнародне співтовариство стати на захист цілей та базових положень статуту ООН.

Звертаючись до учасників Генасамблеї ООН, Шольц закликав їх не допустити, щоб РФ перемогла у війні проти України. Міжнародне співтовариство не може ухвалити мирну угоду на умовах, які диктує РФ, упевнений канцлер ФРН.

“Саме з цієї причини Україна має бути здатна відбити напад Росії. Ми підтримуємо Україну в цьому всіма нашими силами: фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю”, – запевнив голова німецького уряду.

Крім того, у своєму виступі Олаф Шольц закликав реформувати Раду Безпеки ООН, одним із п’яти постійних членів якої поряд із Великою Британією, КНР, США та Францією є РФ, також маючи право вето.

На думку канцлера, правила та інституції мають бути приведені у відповідність “з реаліями XXI століття”, а після реформи ООН до участі у складі Ради безпеки мають бути допущені інші країни, “насамперед держави глобального Півдня”. “Німеччина також готова взяти на себе збільшену частку відповідальності” – спочатку як непостійний, а згодом і як постійний член Ради безпеки ООН, підсумував канцлер.

Крім того, Шольц висловився за підтримку мультилатералізму — багатополярної системи ділових і торгових відносин у світі, яка опинилася під загрозою внаслідок численних нових криз. На думку німецького лідера, “націоналізм та ізоляціонізм не здатні дати відповіді на виклики нашої епохи”.

Раніше того ж дня, виступаючи на саміті з глобальної продовольчої безпеки на полях Генасамблеї, Олаф Шольц зазначив, що “агресивна війна РФ викликала і посилила багатоаспектну глобальну кризу”, що загрожує голодом і недоїданням, від чого особливо страждають країни глобального Півдня.