Про це повідомив Олег Ніколенко у Facebook.
Речник МЗС України назвав заяву провокативною. У коментарі американського видання анонімне джерело заявило, що РФ технічно не порушила зернову угоду. Мовляв, РФ не обіцяла обстрілювати частини портів України, які напряму не задіяні в експорті зерна.
“М’яко кажучи, нас така позиція здивувала”, – зазначив Ніколенко.
Він заявив, що такі слова неназваного чиновника не відповідають заяві генерального секретаря Антоніу Гутерріша. Останній навпаки засудив обстріл Одеського морського порту.
Аналогічної думки дотрималася міжнародна спільнота. Вона вказала, що РФ порушила свої зобов’язання у межах забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових. До того ж в договорі написано, що сторони угоди мають не атакувати порти чи судна, які залучені до експорту.
МЗС України одразу звернулося до керівництва ООН за роз‘ясненнями. Організація надіслала відповідь, де вказала, що написане в The New York Times не відображає їхню позицію.
“Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації”, – зазначив Олег Ніколенко.
Речник МЗС додав, що неназване джерело запустило провокативний наратив, а відповідальності за це немає. Питання залишається відкритим чи це було зроблено “зумисно або незумисно”.
- Нагадаємо, менш ніж за добу після підписання угоди стосовно експорту зерна Росія порушила договір. Країна-агресор спочатку не визнавала, що скоїла ракетний удар по Одеському морському порту, але після підтвердила його та поширила відео запуску боєприпасу.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після атаки Росії на Одесу, звинуватив країну-агресора у поглибленні дефіциту пшениці у світі.
- Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро висловив своє обурення через обстріли Росією одеського порту. Він заявив, що РФ постійно бреше і вона ніколи не буде дотримуватися жодної угоди.