Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував публікацію The New York Times, де "неназване джерело" від ООН заявило про нібито право росіян стріляти по Одеському порту. В організації зазначили, що неофіційний коментар не відображає позицію ООН.

Про це повідомив Олег Ніколенко у Facebook.

Речник МЗС України назвав заяву провокативною. У коментарі американського видання анонімне джерело заявило, що РФ технічно не порушила зернову угоду. Мовляв, РФ не обіцяла обстрілювати частини портів України, які напряму не задіяні в експорті зерна.

“М’яко кажучи, нас така позиція здивувала”, – зазначив Ніколенко.

Він заявив, що такі слова неназваного чиновника не відповідають заяві генерального секретаря Антоніу Гутерріша. Останній навпаки засудив обстріл Одеського морського порту.

Аналогічної думки дотрималася міжнародна спільнота. Вона вказала, що РФ порушила свої зобов’язання у межах забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових. До того ж в договорі написано, що сторони угоди мають не атакувати порти чи судна, які залучені до експорту.

МЗС України одразу звернулося до керівництва ООН за роз‘ясненнями. Організація надіслала відповідь, де вказала, що написане в The New York Times не відображає їхню позицію.

“Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації”, – зазначив Олег Ніколенко.

Речник МЗС додав, що неназване джерело запустило провокативний наратив, а відповідальності за це немає. Питання залишається відкритим чи це було зроблено “зумисно або незумисно”.