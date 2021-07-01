Про це свідчить звіт Всесвітньої метеорологічної організації ООН, повідомляє AFP.

Температурний рекорд зафіксували на станції Есперанса 6 лютого 2020 року. До цього було встановлено рекорд – 17,5°C. Його було зафіксовано у 2015 році.

Були й інші температурні рекорди в Антарктиді, однак їх в ООН відхилили. Зокрема, 20,75°C 9 лютого на бразильській станції на острові Сеймур. Однак, в ООН повідомили, що імпровізований радіаційний захист призвів до помилки теплової зміни для температурного датчика.

З точки зору глобального потепління та змін клімату, Антарктида – один з найбільш кризових регіонів. Тут температура зросла майже на три градуси за останніх 50 років.