Організація Об'єднаних Націй висловила стурбованість у зв'язку з затриманням тисяч демонстрантів у РФ, котрі протестували проти наказу російського президента Путіна про часткову мобілізацію.

Про це повідомляє CNN.

Речниця верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані зазначила, що організація “глибоко стурбована великою кількістю осіб, які, як повідомляється, були заарештовані в РФ за протести після того, як влада оголосила про часткову мобілізацію військ у контексті збройного конфлікту в Україні.

“Ми наголошуємо, що арешт осіб виключно за реалізацію ними прав на мирні зібрання та свободу вираження поглядів є свавільним позбавленням волі. Ми закликаємо негайно звільнити всіх безпідставно затриманих і закликаємо владу дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань щодо поваги та забезпечення прав на свободу вираження думок і мирних зібрань”, – додала Шамдасані.

Щонайменше 2398 росіян були затримані в різних містах РФ з 21 по 26 вересня, свідчать останні дані незалежної групи моніторингу протестів “ОВД-Інфо” 27 вересня.

Раніше експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російській владі не вдається заспокоїти громадян, які протестують проти часткової мобілізації, тому Кремль вирішив перекласти провину за “неправильну мобілізацію” на місцеву владу.