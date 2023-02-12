Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що організація підвела громадян Сирії, котрі почуваються покинутими після землетрусів на північному заході країни та Туреччини 6 лютого.

Про це він зазначив у Twitter.

Гріффітс пояснив, що сирійці досі потребують допомоги, водночас ситуація ускладнена тим, що постраждалий регіон котролюють повстанці.

Ми поки що підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо почуваються покинутими. Шукають міжнародну допомогу, яка не надійшла”, – йдеться у дописі.

За його словами, його обов’язок та організації — якомога швидше виправити цю помилку. Гріффітс запевнив, що зараз зосереджений на цьому.

At the #Türkiye–#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023

Землетрус у Сирії найбільше руйнувань спричинив на північно-західній частині країни, контрольованій повстанцями, залишивши населення без даху над головою, що вже кілька разів тікали на іншу територію через війну.

Тож у північно-західні райони Сирії допомога може потрапити лише через кордон із Туреччиною.

Довідка. 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.