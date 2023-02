Про це він зазначив у Twitter.

Гріффітс пояснив, що сирійці досі потребують допомоги, водночас ситуація ускладнена тим, що постраждалий регіон котролюють повстанці.

За його словами, його обов’язок та організації — якомога швидше виправити цю помилку. Гріффітс запевнив, що зараз зосереджений на цьому.

At the #Türkiye–#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023