Про це повідомив прес-секретар постійного представництва України при ООН Олега Ніколенко в Facebook.
Він повідомив, що позитивний тест на зараження коронавірусом дипломат отримала сьогодні.
Після цієї інформації представництво Філіппін закрилося, а його співробітники самоізолювалось на карантин.
Також стало відомо, що хвора дипломат займається питаннями Шостого комітету Генасамблеї ООН.
Востаннє вона була безпосередньо в будівлі ООН 9 березня. Тоді її візит тривав 30 хвилин і симптомів захворювання не було.