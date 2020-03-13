В Організації Об'єднаних Націй філіппінська дипломат заражена коронавірусом. Медики підтвердили наявність інфекції в організмі чиновниці.

Про це повідомив прес-секретар постійного представництва України при ООН Олега Ніколенко в Facebook.

Він повідомив, що позитивний тест на зараження коронавірусом дипломат отримала сьогодні.

Після цієї інформації представництво Філіппін закрилося, а його співробітники самоізолювалось на карантин.

Також стало відомо, що хвора дипломат займається питаннями Шостого комітету Генасамблеї ООН.

Востаннє вона була безпосередньо в будівлі ООН 9 березня. Тоді її візит тривав 30 хвилин і симптомів захворювання не було.