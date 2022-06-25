Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
У зв’язку з ризиками Гутерреш, на зустрічі з питань продовольчої безпеки, закликав світових міністрів вжити заходів для стабілізації продовольчих ринків та знизити волатильність цін на сировину.
“Ми зіштовхуємось з безпрецендентною глобальною кризою голоду. Війна в Україні посилила проблеми, які назрівали роками: кліматичні порушення, пандемія COVID-19, глибоке нерівне відновлення”, – заявив генсек ООН.
За інформацією ООН, понад 460 000 осіб у Сомалі, Ємені та Південному Судані страждають від голоду відповідно до комплексної класифікації фаз продовольчої безпеки IPC (шкала, яка використовується різноманітними організаціями для визначення відсутності продовольчої безпеки). Це крок перед оголошенням голоду у регіоні.
За даними IPC, мільйони осіб у 34 інших країнах світу перебувають на межі голоду.
“Існує реальний ризик того, що у 2022 році буде оголошено масовий голод. А 2023 рік може стати ще гіршим”. – додав Гутерреш, наголосивши, що масовий голод у 21 столітті – це неприпустимо.
Він також зауважив, що розв’язати проблему ефективно не вдасться, якщо Україна та Росія, які експортують на світовий ринок близько 29% зерна, не знайдуть спосіб відновити торгівлю.
- Нагадаємо, на тлі російсько-української війни світові загрожує дефіцит продовольства, який може спровокувати заворушення в десятках країн, які потребують експорту зерна з України та РФ.
- Раніше Україна та Німеччина обговорили можливість створення спільного плану на 3-5 років щодо забезпечення продовольчої безпеки світу.
- Окрім цього, президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Києва 16 червня заявив, що Європейський Союз працює над альтернативним маршрутом експорту українського зерна та круп через Румунію.
- Напередодні прем’єр-міністр Сполученого Королівства заявив про готовність Великої Британії допомогти Україні в операціях з розмінування південного узбережжя. Окрім цього, у Великій Британії розглядають можливість страховки суден для експорту зерна.