Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив про "реальний ризик" виникнення масового голоду вже до кінця цього року. А у наступному, 2023 році, ситуація може погіршитись ще більше.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У зв’язку з ризиками Гутерреш, на зустрічі з питань продовольчої безпеки, закликав світових міністрів вжити заходів для стабілізації продовольчих ринків та знизити волатильність цін на сировину.

“Ми зіштовхуємось з безпрецендентною глобальною кризою голоду. Війна в Україні посилила проблеми, які назрівали роками: кліматичні порушення, пандемія COVID-19, глибоке нерівне відновлення”, – заявив генсек ООН.

За інформацією ООН, понад 460 000 осіб у Сомалі, Ємені та Південному Судані страждають від голоду відповідно до комплексної класифікації фаз продовольчої безпеки IPC (шкала, яка використовується різноманітними організаціями для визначення відсутності продовольчої безпеки). Це крок перед оголошенням голоду у регіоні.

За даними IPC, мільйони осіб у 34 інших країнах світу перебувають на межі голоду.

“Існує реальний ризик того, що у 2022 році буде оголошено масовий голод. А 2023 рік може стати ще гіршим”. – додав Гутерреш, наголосивши, що масовий голод у 21 столітті – це неприпустимо.

Він також зауважив, що розв’язати проблему ефективно не вдасться, якщо Україна та Росія, які експортують на світовий ринок близько 29% зерна, не знайдуть спосіб відновити торгівлю.