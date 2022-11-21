За даними ООН, цими вихідними було здійснено обстріл Запорізької АЕС. Втім в організації не можуть назвати яка сторона його вчинила, хоча раніше в "Енергоатомі" заявляли про причетність до обстрілу РФ.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на ядерну службу ООН.

Агенція пише, що Україна “ледь уникла катастрофи під час бойових дій на вихідних, які сколихнули найбільшу в Європі атомну електростанцію шквалом снарядів”. Зазначається, що деякі з них впали біля реакторів, пошкодивши будівлю сховища радіоактивних відходів.

Однак в ООН не знають “чия сторона несе відповідальність за вибухи на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем Росії після того, як вона вторглася в Україну”.

“Той, хто стріляв по заводу, брав на себе “великий ризик і ризикував життям багатьох людей”, — заявив Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії.

ДОВІДКА. Нагадаємо, що вранці 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 “прильотів” на майданчик Запорізької АЕС.

У результаті російських атак пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.