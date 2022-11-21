Про це повідомляє Reuters, посилаючись на ядерну службу ООН.
Агенція пише, що Україна “ледь уникла катастрофи під час бойових дій на вихідних, які сколихнули найбільшу в Європі атомну електростанцію шквалом снарядів”. Зазначається, що деякі з них впали біля реакторів, пошкодивши будівлю сховища радіоактивних відходів.
Однак в ООН не знають “чия сторона несе відповідальність за вибухи на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем Росії після того, як вона вторглася в Україну”.
“Той, хто стріляв по заводу, брав на себе “великий ризик і ризикував життям багатьох людей”, — заявив Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії.
ДОВІДКА. Нагадаємо, що вранці 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 “прильотів” на майданчик Запорізької АЕС.
У результаті російських атак пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.
- Після того, як росіяни пошкодили дві останні лінії зв’язку станції з енергосистемою України, вони намагатимуться під’єднати Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
- Вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів державного підприємства НАЕК “Енергоатом” перевищує 28 мільярдів гривень.
- Державна інспекція ядерного регулювання України закликала позбавити Росію всіх прав та привілеїв в Міжнародному агентстві з атомної енергії.
- 17 листопада МАГАТЕ вже втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалило резолюцію, у якій закликає Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах та негайно покинути Запорізьку АЕС.