В ООН наголосили, що на глобальну продовольчу безпеку матиме величезний вплив підрив Каховської ГЕС. Наслідки від цього призведуть до зростання цін на продовольство та до проблеми з питною водою для сотень тисяч осіб.

Джерело: Reuters.

За словами заступника генсека ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, очікують значний вплив після підриву водосховища.

“Це житниця – вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування, я впевнений, обов’язково зростуть”, – сказав він.

Зокрема будуть величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. Своєю чергою це матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку.

Крім того, від Каховського водосховища для отримання питної води залежать 700 тисяч людей. Без доступу до чистої води люди частіше хворітимуть, а найбільш вразливими в цій ситуації є діти.