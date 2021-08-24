Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Під час позачергової сесії Ради ООН з прав людини, Бачелет заявила, що отримала докази серйозних порушень прав людини з боку талібів. Серед них вона виокремила “розстріли на місці” цивільних і колишніх силовиків Афганістану.

Крім того, Бачелет заявила про загрозу для представників етнічних та релігійних меншин, а також обшуки й погрози бойовиків “Талібану” в будинках цивільних та про примусову конфіскацію їхнього майна без суду.

Найближчим часом Рада ООН з прав людини планує ухвалити резолюцію щодо ситуації в Афганістані. Однак її проєкт, підготовлений Афганістаном, не містить згадок про “Талібан” і вимогу направити місію з розслідування порушень прав людини.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.