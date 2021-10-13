Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гутерріш закликав представників "Талібану" відмовитися від законів шаріату в разі захисту прав та свобод афганських громадян.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Він пояснив, що, захопивши Кабул, таліби обіцяли, що гарантують дотримання прав громадян, насамперед — жінок та дітей. Однак, з часом виявилося, що “таліби залишилися талібами” й проголосили урядовий режим за законами шаріату.

“Я закликаю “Талібан” виконувати свої обіцянки жінкам та дівчатам та виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом людини та гуманітарним правом”, – сказав Гутерріш.

У відповідь таліби назвали представників ООН “вуличними грабіжниками”.

На думку експертів, “Талібан” не реагуватиме на “лагідні вимоги” та “рішучі заклики” міжнародних організацій чи представників уряду тієї чи іншої країни.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.

Нагадаємо, Генеральний інспектор США щодо відновлення Афганістану розслідує інформацію про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав звідти, вивізши 169 мільйонів доларів.