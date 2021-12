Про це він повідомив у Twitter.

“COVID-19 буде не останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. Реагуючи на нинішню кризу в галузі охорони здоров’я, нам необхідно готуватися до наступної”, — написав Гутерреш.

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.

As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.

On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves.

— António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2021