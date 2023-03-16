Про це інформує Reuters.
Зазначимо, Чорноморську зернову ініціативу створено за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року та продовжено в листопаді, але термін її дії закінчується 18 березня, якщо не буде узгоджено подовження.
“Для нас текст угоди зрозумілий, і він передбачає продовження дії угоди на 120 днів”, – сказав представник ООН Стефан Дюжаррік.
Напередодні у Туреччині заявили, що продовжуватимуть переговори про продовження угоди на 120, а не на 60 днів. Українська сторона також наполягає на продовженні угоди на 120 днів.
За даними ООН, станом на сьогодні Україна експортувала майже 25 мільйонів тонн переважно кукурудзи та пшениці в межах цієї угоди.
Зауважимо, що 8 березня, президент України та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликали продовжити угоду, яка дозволила б Україні експортувати зерно через порти Чорного моря під час вторгнення Росії.
Володимир Зеленський після переговорів з Антоніу Гутеррешем у Києві заявив, що Чорноморська зернова ініціатива “критично необхідна” для світу. Глава ООН, своєю чергою, підкреслив її важливість для глобальної продовольчої безпеки.
Своєю чергою, у Сполучених Штатах також закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення.
Представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що продовження “зернової угоди”, дія якої закінчується 18 березня, є пріоритетом США.
Нед Прайс назвав заклик продовжити угоду “благанням решти світу”, адже домовленість відкрила шляхи постачання вкрай необхідного продовольства та зерна з українських портів.
Також, як зазначив представник Держдепу, “зернова угода” допомогла знизити ціни та “нагодувати світ”. У США вважають, що немає “жодних причин, щоби будь-яка країна робила щось інше, окрім як намагатися розширити Чорноморську зернову ініціативу”.
Прайс зауважив, що Блінкен обговорив Чорноморську зернову ініціативу з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і турецькими посадовцями.
“Ми продовжуємо закликати Росію зробити те, що просто правильно: погодитися відновити й зрештою розширити Чорноморську зернову ініціативу, щоб люди в усьому світі могли продовжувати отримувати необхідну їм їжу”, – наголосив Прайс.
- Росія назвала умову, за якої “зернову угоду” буде продовжено автоматично. Угода, що дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, буде автоматично продовжена після закінчення терміну її дії 18 березня, якщо не буде заперечень з боку залучених сторін.
- Туреччина продовжила переговори щодо “зернової ініціативи” після того, як Росія у Женеві підтримала продовження угоди з Україною на 60 днів.
- Україна розпочала онлайн-переговори із партнерами щодо продовження Чорноморської “зернової ініціативи”, аби вона й надалі могла постачати зерно на світовий ринок.