Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів "зернову ініціативу", що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.

Про це інформує Reuters.

Зазначимо, Чорноморську зернову ініціативу створено за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року та продовжено в листопаді, але термін її дії закінчується 18 березня, якщо не буде узгоджено подовження.

“Для нас текст угоди зрозумілий, і він передбачає продовження дії угоди на 120 днів”, – сказав представник ООН Стефан Дюжаррік.

Напередодні у Туреччині заявили, що продовжуватимуть переговори про продовження угоди на 120, а не на 60 днів. Українська сторона також наполягає на продовженні угоди на 120 днів.

За даними ООН, станом на сьогодні Україна експортувала майже 25 мільйонів тонн переважно кукурудзи та пшениці в межах цієї угоди.

Зауважимо, що 8 березня, президент України та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликали продовжити угоду, яка дозволила б Україні експортувати зерно через порти Чорного моря під час вторгнення Росії.

Володимир Зеленський після переговорів з Антоніу Гутеррешем у Києві заявив, що Чорноморська зернова ініціатива “критично необхідна” для світу. Глава ООН, своєю чергою, підкреслив її важливість для глобальної продовольчої безпеки.

Своєю чергою, у Сполучених Штатах також закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що продовження “зернової угоди”, дія якої закінчується 18 березня, є пріоритетом США.

Нед Прайс назвав заклик продовжити угоду “благанням решти світу”, адже домовленість відкрила шляхи постачання вкрай необхідного продовольства та зерна з українських портів.

Також, як зазначив представник Держдепу, “зернова угода” допомогла знизити ціни та “нагодувати світ”. У США вважають, що немає “жодних причин, щоби будь-яка країна робила щось інше, окрім як намагатися розширити Чорноморську зернову ініціативу”.

Прайс зауважив, що Блінкен обговорив Чорноморську зернову ініціативу з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і турецькими посадовцями.

“Ми продовжуємо закликати Росію зробити те, що просто правильно: погодитися відновити й зрештою розширити Чорноморську зернову ініціативу, щоб люди в усьому світі могли продовжувати отримувати необхідну їм їжу”, – наголосив Прайс.