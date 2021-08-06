Про це повідомили на сайті ООН.

Спеціальна представниця Дебора Лайонс поставила під сумнів “прагнення Талібану до політичного врегулювання”. Під час засідання Радбезу ООН вона зазначила, що війна “вступила в смертоноснішу й більш руйнівну фазу”. Через наступ талібів протягом останнього місяця в Афганістані вбили тисячу мирних жителів.

“Сторона, яка щиро прагне до врегулювання ситуації шляхом переговорів, не допускатиме такої кількості жертв серед мирного населення, тому що вона розуміє, що чим більше проллється крові, тим складнішим буде процес примирення”, – пояснила чиновниця.

Як відомо, Талібан активізував свою діяльність в Афганістані у квітні, коли розпочалося виведення американських військ з країни. Мирні переговори між сторонами почалися рік тому, але не мали суттєвого результату.

Чиновниця сказала, що бойові дії в Афганістані наразі нагадують ситуацію в Сирії чи Сараєво.

Постійний представник Афганістану в ООН Гулам Ісакзай закликав Радбез зробити щось, аби “не допустити катастрофічну ситуацію”.

“Ми стурбовані повідомленнями та ситуаціями, які свідчать про грубі порушення прав людини з боку талібів та їх спільників, іноземних терористів, майже на половині території нашої країни, і ми надзвичайно занепокоєні безпекою людей в містах, на які нападають таліби”, – сказав він.

На його думку, якщо таліби перейшли в наступ – це свідчить про їх прагнення перетворити Афганістан на “притулок для транснаціонального тероризму”.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.