За минулу добу, 14 лютого, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів одного українського військовослужбовця було поранено.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник вів вогонь по українських позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

14 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а саме:

неподалік Красногорівки – з міномету 120 мм противник випустив 12 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномету – 8 мін, а також з гранатометів різних систем;

в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів;

поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

двічі поруч з Новолуганським – з міномету калібру 82 мм – 7 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

три рази неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм – 20 мін та 82-мм міномету- 14 мін;

поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 120 мм – 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

“Вчора, 14 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення”, – повідомили в штабі ООС.

З початку цієї доби, 15 лютого, російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає.