Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник вів вогонь по українських позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
14 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а саме:
- неподалік Красногорівки – з міномету 120 мм противник випустив 12 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;
- двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномету – 8 мін, а також з гранатометів різних систем;
- в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів;
- поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- двічі поруч з Новолуганським – з міномету калібру 82 мм – 7 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- три рази неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм – 20 мін та 82-мм міномету- 14 мін;
- поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 120 мм – 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
“Вчора, 14 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення”, – повідомили в штабі ООС.
З початку цієї доби, 15 лютого, російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.
За поточну добу втрат немає.
- В кінці січня на ділянці розведення в Петровському збройні формування РФ обстріляли власні позиції, щоб зімітувати порушення режиму “тиші” з боку українських військових.
- За кілька днів спеціальна моніторингова місії ОБСЄ на Донбасі зафіксувала військову техніку бойовиків “Л/ДНР”, розміщену з порушенням ліній відведення.