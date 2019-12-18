Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.

“Із сумом повідомляємо, що вчора, 17.12.2019, близько 19 години, в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень несумісних з життям старший солдат 28 ОМБр Василь Лісіцин. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Перебуваємо в скорботі разом із вами“, – йдеться в повідомленні.