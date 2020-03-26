У штабі операції Об’єднаних сил запевнили, що серед особового складу випадків інфікування коронавірусом COVID-19 не зафіксовано.

Про це повідомили в ранковому зведенні з передової.

В повідомленні сказано, що минулої доби, 25 березня, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було здійснено п’ять обстрілів: двічі поруч з Авдіївкою, поблизу Водяного, у районі населеного пункту Красногорівка, поруч з Пісками.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: двічі поблизу Новолуганського, неподалік Оріхового, поруч з Кримським.

“На зухвалу активність ворога військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було”, – повідомили в ООС.

Також в штабі повідомили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.