У штабі операції Об'єднаних сил пояснили, кого торкнуться/не торкнуться обмеження по в'їзду/виїзду на територію Донбасу в зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомили в прес-службі штабу.

У повідомленні сказано, що обмеження на пересування в Донецькій і Луганській областях не торкнуться жителів цих регіонів, а також людей, які забезпечують життєдіяльність регіону, і тих, хто прямує на Донбас з гуманітарною метою.

Чи не поширюються обмеження на громадян, у яких є нерухомість на території ОРДЛО. Також дозволено в’їзд/виїзд для тих, хто працює на цій території і має відповідну довідку від роботодавця.

У конкретному випадку можуть пропустити тих, у кого на тимчасово окупованій території знаходяться родичі, смерть яких настала нещодавно. Це можливо за умови наявності відповідного документу.

Дозволено в’їжджати/виїжджати тим, хто потребує спеціалізованої медичної допомоги.

У штабі ООС нагадали, що в’їзд/виїзд можливі тільки через конкретно визначені пункти пропуску, при обов’язковому проходженні температурного скринінгу.