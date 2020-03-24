Минулої доби, 23 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів було поранено двох військовослужбовців.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано три обстріли, а саме поблизу Авдіївки, поруч Водяного, неподалік Красногорівки,

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме тричі поблизу Новотошківського, в районі населеного пункту Шуми.

“Вчора, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення”, – повідомили в прес-центрі.

З початком цієї доби, 24 березня, російські окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.