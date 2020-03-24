Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано три обстріли, а саме поблизу Авдіївки, поруч Водяного, неподалік Красногорівки,
Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме тричі поблизу Новотошківського, в районі населеного пункту Шуми.
“Вчора, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення”, – повідомили в прес-центрі.
З початком цієї доби, 24 березня, російські окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
- 20 березня на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків отримали поранення троє українських військовослужбовців.