Про це повідомили в прес-центрі ООС.
В повідомленні сказано, що противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник з великокаліберного кулемету обстріляв захисників Красногорівки.
Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- двічі поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін;
- в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
“Вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав ураження”, – повідомили в прес-центрі ООС.
З початку цієї доби, 7 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
- Раніше повідомлялося, що на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами позицій українських захисників загинула бойовий медик Клавдія Ситник.