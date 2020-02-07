Минулої доби, 6 лютого, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого було поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

В повідомленні сказано, що противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник з великокаліберного кулемету обстріляв захисників Красногорівки.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

двічі поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін;

в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

“Вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав ураження”, – повідомили в прес-центрі ООС.

З початку цієї доби, 7 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.