За минулу добу, 30 січня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів було поранено українського військового.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстрілював українські позиції із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив два обстріли по українським позиціям поблизу населеного пункту Березове, а також поруч з Талаківкою.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

три рази поряд з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 122 мм – 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82-мм мінометів – 13 мін;

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету.

“Вчора, 30 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в ООС.

З початком цієї доби, 31 січня, російські окупаційні війська 2 рази здійснили обстріли наших позицій: поруч з Луганським, а також неподалік Широкиного.

За поточну добу втрат немає.