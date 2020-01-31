Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстрілював українські позиції із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив два обстріли по українським позиціям поблизу населеного пункту Березове, а також поруч з Талаківкою.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- три рази поряд з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 122 мм – 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82-мм мінометів – 13 мін;
- поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету.
“Вчора, 30 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в ООС.
З початком цієї доби, 31 січня, російські окупаційні війська 2 рази здійснили обстріли наших позицій: поруч з Луганським, а також неподалік Широкиного.
За поточну добу втрат немає.
- Раніше повідомлялося, що бойовики перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на ділянках розведення сил на Донбасі.